Ситуация с паводком на Амуре и Зее не улучшается

Фото: Амур.инфо

В понедельник, 28 июня, ситуация на реках Амур и Зея не стала лучше. С утра корреспондент Амур.инфо посетил набережные и пообщался с горожанами. Снижение уровня воды не наблюдается.

Ранним утром в районе Амурской, 1, малолюдно. На набережной постоянное дежурство несут сотрудники правопорядка. Видно, что со стороны лодочной станции воды несколько меньше по сравнению с воскресеньем. Работает генератор, который откачивает воду с набережной в реку Зею.

С другой стороны, где был раньше пляж, всё больше воды просачивается через дамбу на проезжую часть.

Проезд в гаражный массив, который расположен на затоне реки Зея, полностью перекрыт водой. Автомобилисты паркуют машины на обочинах вдоль дороги.

На набережной реки Амур, в районе улицы Шевченко, мешками с песком заложили ливнёвки. Судя по образовавшимся лужам, из ливнёвок наружу сочилась вода.

Уровень Амура всё такой же высокий. Табличка с отметкой уровня воды паводка 1984 года закрыта наполовину.

— Держим уверенное второе место по наводнениям, – сыронизировал благовещенец Алексей.