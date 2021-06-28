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28 июня 2021, 10:40 0

Ситуация с паводком на Амуре и Зее не улучшается

Фоторепортаж Амур.инфо с набережных

Ситуация с паводком на Амуре и Зее не улучшается
Фото: Амур.инфо

В понедельник, 28 июня, ситуация на реках Амур и Зея не стала лучше. С утра корреспондент Амур.инфо посетил набережные и пообщался с горожанами. Снижение уровня воды не наблюдается.

Ранним утром в районе Амурской, 1, малолюдно. На набережной постоянное дежурство несут сотрудники правопорядка. Видно, что со стороны лодочной станции воды несколько меньше по сравнению с воскресеньем. Работает генератор, который откачивает воду с набережной в реку Зею.

С другой стороны, где был раньше пляж, всё больше воды просачивается через дамбу на проезжую часть.

Проезд в гаражный массив, который расположен на затоне реки Зея, полностью перекрыт водой. Автомобилисты паркуют машины на обочинах вдоль дороги.

На набережной реки Амур, в районе улицы Шевченко, мешками с песком заложили ливнёвки. Судя по образовавшимся лужам, из ливнёвок наружу сочилась вода.

Уровень Амура всё такой же высокий. Табличка с отметкой уровня воды паводка 1984 года закрыта наполовину.

— Держим уверенное второе место по наводнениям, – сыронизировал благовещенец Алексей.

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#большая вода

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