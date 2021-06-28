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28 июня 2021, 09:57 0

Представитель МакSим сообщила о крайне тяжёлом состоянии певицы

Яна Богушевская призвала не доверять информации о состоянии МакSим в интернете

Представитель МакSим сообщила о крайне тяжёлом состоянии певицы
Фото: Яндекс.Дзен

Пиар-директор МакSим Яна Богушевская опровергла ложную информацию о состоянии певицы. Представитель артистки призвала не доверять источникам, которые говорят о её критическом состоянии, сообщает «Пятый канал».

На днях в СМИ появилась информация об ухудшении состояния певицы Марины Максимовой, которую все знают как МакSим. Некий знакомый артистки сообщил, что она была переведена с аппарата ИВЛ на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). По его словам, ИВЛ уже не помогает находящейся в медикаментозной коме певице, поэтому насыщать её организм кислородом приходится через кровь.

Однако представитель МакSим Яна Богушевская заявила, что у неё нет такой информации. По её словам, она не стала бы доверять источникам, сообщившим это, так как официального заявления о состоянии звезды не было. Богушевская считает, что ложные данные сливают в СМИ жадные до наживы знакомые тяжелобольной певицы.

Пиар-директор рассказала, что состояние Марины остаётся крайне тяжёлым. Она отметила, что больше информации ни она, ни семья певицы сейчас не могут дать, и попросила не беспокоить её родственников. По мнению Богушевской, пока не стоит ждать заявлений и комментариев, ведь артистка имеет право на приватность и сохранение медицинской тайны, как и любой человек.

Также представитель МакSим призвала не доверять любым данным, которые будут появляться в интернете.

— Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки, — добавила Богушевская.

18 июня пиар-директор певицы сообщила, что МакSим ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. В этом состоянии она находится до сих пор.

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#здоровье #шоу-бизнес

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