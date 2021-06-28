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28 июня 2021, 10:05 0

Амурские спасатели эвакуировали из Сергеевки еще 124 человека

Село затапливается водами Амура

Амурские спасатели эвакуировали из Сергеевки еще 124 человека
Фото: МЧС

Эвакуация жителей Сергеевки Благовещенского района продолжалась вчера до поздней ночи. Последний рейс прибыл в областной центр из затопленного паводковыми водами села накануне в районе полуночи. Людей перевозил пассажирский теплоход «Амур-2010».

— Двоим эвакуированным понадобилась медицинская помощь, поэтому их по приезде встречали врачи. Семнадцать человек были направлены в ПВР школы № 22 областного центра, остальные разместились у родственников, – уточнили в пресс-службе правительства Амурской области.

Ранее людей из Сергеевки эвакуировал теплоход «Альбатрос». Вода в селе пойдет на спад не раньше вторника.

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#большая вода

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