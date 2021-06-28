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28 июня 2021, 10:00 1

У Жителя Амурской области в машине нашли почти полкило марихуаны

Мужчина находился в состоянии опьянения

У Жителя Амурской области в машине нашли почти полкило марихуаны
Фото: pixabay.com

В районе станции Белогорск сотрудники Белогорского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 49-летнего местного жителя. В его автомобиле нашли свёрток с растительной массой. Экспертиза показала, что это была марихуана весом почти 450 граммов.

Кроме того, в момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения. Амурчанин признался, что собрал наркотики в Серышевском районе, недалеко от места жительства. Зелье он готовил для собственного употребления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Ему грозит от трёх до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#криминал #происшествия

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