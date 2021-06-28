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28 июня 2021, 09:40 2

Выплачивать амурским подтопленцам деньги будут, не дожидаясь окончания паводка

На этом настоял губернатор Василий Орлов

Выплачивать амурским подтопленцам деньги будут, не дожидаясь окончания паводка
Фото: amurobl.ru

Федеральные выплаты, положенные амурчанам, пострадавшим от наводнения, будут выдавать из резервного фонда региональной казны. Поступления средств из Москвы решено не ждать.

Выплаты – от 50 до 100 тысяч рублей – в зависимости от степени повреждения участка и дома паводковыми водами, а также единовременная матпомощь в 10 тысяч рублей. Кроме того, тем, у кого стихия уничтожила приусадебные участки, осенью пообещали выдать необходимые овощи.

Амурское правительство договорилось с банками: оформлять счета пострадавшим будут в течение 1-2 суток, чтобы все положенные выплаты пришли в срок.

Оформление документов уже идет полным ходом во многих пострадавших от наводнения районах области.

— Работа по федеральным выплатам будет организована следующим образом: мы не будем дожидаться большого транша из Москвы. У нас сегодня уже есть территории, которые освободились от воды, мы можем актировать ущерб и своими деньгами из резервного фонда осуществлять федеральные выплаты. Для этого необходимо собрать все необходимые данные, оформить все документы, которые впоследствии передадим на возмещение затрат областного бюджета на федерацию. Ждать, пока полностью уйдёт паводок, мы не будем, – пояснил Василий Орлов.

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#большая вода #губернатор

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    При чём тем, кто построился в зоне затопления после 2013 года, ничего не выплачивать!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 день назад

    А где это он настоял?

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