В Хэйхэ ушла под воду стройка канатной дороги
Возле международного моста закрыли парк и панорамную башню
Китайский город Хэйхэ продолжает страдать от паводка. Как сообщает портал Biang.ru, на острове Большой Хэйхэ затопило место строительства канатной дороги через Амур.
Доступ на остров для местных жителей закрыт. Как рассказал секретарь горкома КПК Хэйхэ Ма Ли, ночь с 27 на 28 июня является решающей датой для всех, кто участвует в работе по борьбе с паводком, поскольку с 28 июня уровень воды в Амуре начнёт снижаться. По последним данным, уровень воды в Амуре на уровне города Хэйхэ превышает критическую отметку на 2,31 метра.
По информации телевидения Хэйхэ, с 26 июня в городской черте Хэйхэ береговую полосу круглосуточно патрулируют 100 человек. За дамбами наблюдают 20 машин. Дороги вдоль Амура на подъездах к Хэйхэ затоплены, движение по ним запрещено. Доступ к набережным в Хэйхэ ограничен, для посетителей закрыты все парки.
У автомобильного моста через Амур власти города также закрыли парк и панорамную башню у мостового перехода. На подъезде к парку дежурит патруль.
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