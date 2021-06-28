Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
28 июня 2021, 09:15 0

В Хэйхэ ушла под воду стройка канатной дороги

Возле международного моста закрыли парк и панорамную башню

В Хэйхэ ушла под воду стройка канатной дороги
Фото: biang.ru

Китайский город Хэйхэ продолжает страдать от паводка. Как сообщает портал Biang.ru, на острове Большой Хэйхэ затопило место строительства канатной дороги через Амур.

Доступ на остров для местных жителей закрыт. Как рассказал секретарь горкома КПК Хэйхэ Ма Ли, ночь с 27 на 28 июня является решающей датой для всех, кто участвует в работе по борьбе с паводком, поскольку с 28 июня уровень воды в Амуре начнёт снижаться. По последним данным, уровень воды в Амуре на уровне города Хэйхэ превышает критическую отметку на 2,31 метра.

По информации телевидения Хэйхэ, с 26 июня в городской черте Хэйхэ береговую полосу круглосуточно патрулируют 100 человек. За дамбами наблюдают 20 машин. Дороги вдоль Амура на подъездах к Хэйхэ затоплены, движение по ним запрещено. Доступ к набережным в Хэйхэ ограничен, для посетителей закрыты все парки.

У автомобильного моста через Амур власти города также закрыли парк и панорамную башню у мостового перехода. На подъезде к парку дежурит патруль.

Просмотров всего: 2059

#большая вода #Китай #происшествия

распечатать


Общество

Жители Благовещенска за несколько дней принесли в ОКЦ более тонны вещей для подтопленцев
Общество

В Амурской области в домах подтопленцев восстановят печное отопление
Общество 1

Сегодня амурские спасатели всю ночь укрепляли дамбу в Михайловском районе
Общество

В Благовещенске организовали оперативную обработку заявлений от подтопленцев
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь