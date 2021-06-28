В Хэйхэ ушла под воду стройка канатной дороги

Фото: biang.ru

Доступ на остров для местных жителей закрыт. Как рассказал секретарь горкома КПК Хэйхэ Ма Ли, ночь с 27 на 28 июня является решающей датой для всех, кто участвует в работе по борьбе с паводком, поскольку с 28 июня уровень воды в Амуре начнёт снижаться. По последним данным, уровень воды в Амуре на уровне города Хэйхэ превышает критическую отметку на 2,31 метра.

По информации телевидения Хэйхэ, с 26 июня в городской черте Хэйхэ береговую полосу круглосуточно патрулируют 100 человек. За дамбами наблюдают 20 машин. Дороги вдоль Амура на подъездах к Хэйхэ затоплены, движение по ним запрещено. Доступ к набережным в Хэйхэ ограничен, для посетителей закрыты все парки.

У автомобильного моста через Амур власти города также закрыли парк и панорамную башню у мостового перехода. На подъезде к парку дежурит патруль.