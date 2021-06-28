На Восточном готовятся к старту «Союза-2.1б»

На космодроме Восточный готовятся к запуску «Союз-2.1б». Уже сегодня, 28 июня, в 07:00 ракету начали вывозить на стартовый комплекс. Скоро специалисты Роскосмоса начнут работы по графику первого стартового дня. Ракета полетит в космос в четверг, 1 июля, в 21:48 по местному времени.

Пуск реализуется по контрактам с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз») и компанией Starsem для OneWeb, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Напомним, что 17 июня с космодрома «Цзюцюань» в Китае полетел пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12». Трое космонавтов на борту летят к строящейся орбитальной станции «Тяньгун». Её строительство планируют завершить к 2022 году.