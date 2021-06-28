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28 июня 2021, 09:00 1

На Восточном готовятся к старту «Союза-2.1б»

36 космических аппаратов компании OneWeb запустят в космос 1 июля

На Восточном готовятся к старту «Союза-2.1б»
Фото: roscosmos.ru

На космодроме Восточный готовятся к запуску «Союз-2.1б». Уже сегодня, 28 июня, в 07:00 ракету начали вывозить на стартовый комплекс. Скоро специалисты Роскосмоса начнут работы по графику первого стартового дня. Ракета полетит в космос в четверг, 1 июля, в 21:48 по местному времени.

Пуск реализуется по контрактам с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз») и компанией Starsem для OneWeb, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Напомним, что 17 июня с космодрома «Цзюцюань» в Китае полетел пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12». Трое космонавтов на борту летят к строящейся орбитальной станции «Тяньгун». Её строительство планируют завершить к 2022 году.

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#Дальний Восток #космодром #космос

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Комментарии
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  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    2 дня назад

    Рогозин, как ни в чем ни бывало, продолжает запуски британских спутников. А только что патриотические уроки для школьников проводил.

    Да еще своим заместителем назначил 34-летнюю бабу-по специальности менеджер фармацевт! Должность по рангу выше чем была у С.П.Королёва!Будет отвечать за строительство Восточного.

    Куда катимся?

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