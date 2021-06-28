В июне в Благовещенске продали квартиру за 21 миллион рублей

Квартиры в Благовещенске нынче дороги, как никогда. Так, в уходящем уже июне 2021 года в столице Амурской области самая дорогая квартира обошлась покупателю в 21 миллион рублей. Комфортное жильё по улице Ленина имеет площадь в 130 квадратных метров и дорогой ремонт. Подробнее о том, что происходит на рынке недвижимости Благовещенска, в материале корреспондента Амур.инфо.

Популярными районами среди покупателей жилья в Благовещенске по-прежнему остаются центр города, затем – микрорайон. А Чигири и микрорайон Тепличный привлекают покупателей сельской ипотекой. По словам благовещенского специалиста по недвижимости Ольги Фёдоровой, цены на рынке недвижимости в последние два года нестабильны. Особенно это касается новостроек. Если в 2019 году приобрести жильё в центре города можно было по цене от 80 до 90 тысяч за квадратный метр, причём цены в новостройках мало отличались от вторичного жилья, то в 2020 году новостройки в центре подорожали в среднем до 120 тысяч рублей за квадратный метр, а вторичное жильё до 100 тысяч. Что касается 2021 года, то средние цены на новостройки и вторичное жильё в центре города пока выровнялись, они составляют примерно 100 тысяч за квадратный метр.

— Если рассматривать микрорайон, то в 2019 году средние цены на квартиры там были явно ниже, чем в центре Благовещенска. Зато в 2020-м выросли и стали даже немного выше, чем в домах в центре города (новостройки доходили в среднем до 135 тысяч рублей за квадратный метр, а вторичное жильё – до 110 тысяч). В 2021 году цены примерно выровнялись, купить квартиру в микрорайоне можно примерно за столько же, как и в центре, – пояснила Ольга. – Самыми дешёвыми остаются квартиры в отдалённых районах, особенно это касается вторичного жилья. Если в 2019 году оно оценивалось в среднем в 60 тысяч за квадратный метр, то в этом году – от 80 до 90 тысяч.

По мнению риелтора, цены на вторичную жилую недвижимость в Благовещенске в ближайшее время могут пойти вниз. В России продлили льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, но новые условия могут подойти не всем желающим. В связи с этим дальнейший рост цен на жильё как в целом в стране, так и в нашем городе, фактически невозможен.

Ставка по ипотечному кредиту теперь будет поднята до 7 процентов, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов – 3 миллиона рублей. Таких цен на новостройки практически нет. Скорее всего, недвижимость на вторичном рынке подешевеет процентов на пять в течение года, а на первичном – просто перестанет дорожать.