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27 июня 2021, 18:40 9

В Амурской области подтопленцам выплатят деньги из резервного фонда

В Благовещенске заявления можно подать в МФЦ или на сайте правительства

В Амурской области подтопленцам выплатят деньги из резервного фонда

В Приамурье с понедельника, 28 июня, начнут принимать заявления на выплаты от подтопленцев. Написать заявление можно в МФЦ столицы Приамурья или на сайте правительства области. Кроме того, подать заявление уже сегодня можно было в ПВР школ сёл Чигири и Грибского, а также в Чигиринской администрации.

Чтобы подать заявление в МФЦ нужно прийти с паспортом в МФЦ по адресу улица 50-летия Октября, 4/2; 6/1; 8/2. В зависимости от выплаты могут понадобиться и другие подтверждающие документы. Перечень документов можно уточнить по телефону контакт-центра МФЦ: 99-22-22 (в будние с 08:00 до 18:00).

Затем нужно выбрать талон «помощь пострадавшим в результате ЧС». Граждан с таким талоном обслужат вне очереди. По этому талону можно будет также подать заявление на восстановление утраченных из-за затопления дома документов.

МФЦ работает по будням с 8:00 до 18:00 без обеда. В среду офис работает до 20:00, а в субботу – до 14:00 часов. Воскресенье – выходной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в России можно будет получить дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей на детей-школьников. Подать заявление можно с 15 июля до конца октября 2021.

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#большая вода #происшествия #соцзащита

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 дня назад

    а сколько денег то выплатят?

  • slavik110

    slavik110
    2 дня назад

    В перечне документов указана справка, подтверждающая, что я проживаю по месту жительства. Бумажная волокита продолжается: я должен каким-то образом переплыть из Владимировки в Усть-Ивановку (сельсовета там), и умудриться быстро эту справку получить. Как они подтвердят факт моего реального проживания? Глупость несусветная!!! И в итоге бинго: 30 тысяч русских денег на дом.

  • холостяк

    холостяк
    2 дня назад

    slavik110

    19 минут назад

    В перечне документов указана справка, подтверждающая, что я проживаю по месту жительства. Бумажная волокита продолжается: я должен каким-то образом переплыть из Владимировки в Усть-Ивановку (сельсовета там), и умудриться быстро эту справку получить. Как они подтвердят факт моего реального проживания? Глупость несусветная!!! И в итоге бинго: 30 тысяч русских денег на дом.

    Холостяк.

    Такую отмазку придумали в Администрации чтобы сэкономить деньги на выплаты подтопленцам!!! В прошлом году мне тоже отказали по этой причине! ПИП ПИП ПИП

    Договор купли продажи дома и участка, выписка из гос реестра не факт проживания. Кто-то пришел ко мне посадил картошку помидоры огурцы перец и не докажешь кто! Зато долги за квартиру не нужно доказывать берут с потолка и не важно что Мэр принял закон

    Что по нему только прописка является фактом проживания ну или через суд со свидетелями! Может прописать 1000 китайцев для выплат ШУТКА Но Мэр так настаивает в своем постановлении.

  • холостяк

    холостяк
    2 дня назад

    Кроненберг

    12 часов назад

    а сколько денег то выплатят?

    Холостяк.

    В прошлом году Мэр тянул два месяца с выплатами. Я успел получить компенсацию от соц защиты. Купил песок для отсыпки чтобы воду остановить. Так от Администрации штраф получил за хранение сыпучих материалов на прилегающей территории. Так еще и к зиме заставили замерший песок долбить и разбрасывать иначе штраф не 500 р а до 5 тыс.

    Так у нас Мэр беспокоится о гражданах как бы бюджет пополнить!

  • холостяк

    холостяк
    2 дня назад

    Интересен вопрос скольких людей оштрафует Административная комиссия за песок возле своих домов? В прошлом году лично я в очереди стоял что по моей улице человек 40 закупились песком и хранили чтобы отсыпать ведь по закону хранить сыпучие материалы более 14 дней запрещено.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 дня назад

    а почему нельзя хранить песок на своём участке?он же личный-что за единороссовская ересь?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Крон, а он его не на участке хранил, а перед ним!

    Нехрен Закон нарушать, тогда и ныть не о чем будет.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 дня назад

    ЕР всё для людей!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Крон, а что людям дала жёлто-голубая партейка? Даже перед выборами про них не слышно!

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