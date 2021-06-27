В Амурской области подтопленцам выплатят деньги из резервного фонда

Чтобы подать заявление в МФЦ нужно прийти с паспортом в МФЦ по адресу улица 50-летия Октября, 4/2; 6/1; 8/2. В зависимости от выплаты могут понадобиться и другие подтверждающие документы. Перечень документов можно уточнить по телефону контакт-центра МФЦ: 99-22-22 (в будние с 08:00 до 18:00).

Затем нужно выбрать талон «помощь пострадавшим в результате ЧС». Граждан с таким талоном обслужат вне очереди. По этому талону можно будет также подать заявление на восстановление утраченных из-за затопления дома документов.

МФЦ работает по будням с 8:00 до 18:00 без обеда. В среду офис работает до 20:00, а в субботу – до 14:00 часов. Воскресенье – выходной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в России можно будет получить дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей на детей-школьников. Подать заявление можно с 15 июля до конца октября 2021.