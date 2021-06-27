Василий Орлов рассказал о развитии паводка в Амурской области

— Гребень паводка находится в Благовещенске, мы ожидаем, что такой уровень воды будет сохраняться до четырёх суток, потом будет снижение. Паводок смещается вниз по течению – к Константиновскому и Михайловскому районам. Там также все мероприятия по безопасности организованы. Очень внимательно следим за развитием событий. Спасателей достаточно. Большие работы по сооружению временных дамб проводятся во Владимировке, помогают курсанты ДВОКУ, очень много волонтёров, – прокомментировал ситуацию глава Приамурья.

Напомним, что как развивался паводок в Приамурье и к каким последствиям привёл можно прочитать в нашем материале. Кроме того, 26 июня, корабль «Альбатрос» отвёз в Сергеевку груз для пострадавших от паводка. А обратно на судне эвакуировали всех желающих.