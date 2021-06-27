В Благовещенске появился огромный карандаш

Сегодня, 27 июня, на Игнатьевском шоссе, 5, около художественной школы открыли арт-объект «Тюбики с краской и карандаш». Это подарок Благовещенску в честь его 165-летия. Новая малая архитектурная форма – один из победителей конкурса эскизных проектов.

— Любая картина начинается с наброска карандашом, поэтому он в центре композиции. Высота карандаша – 1,1 метр, а диаметр – 0,5 метра. У него 12 граней, на каждой из которых по две фамилии выдающихся художников, наших земляков. Еще один элемент арт-объекта – три тюбика с жёлтой, красной и синей краской. Это основные цвета, которые при смешивании образуют остальные. Длина каждого тюбика-лавочки – 2 метра, а высота – 0,5 метра, – рассказал член Союза дизайнеров России Александр Кантемиров.

Если считать с «карандаша» QR-код с помощью смартфона, то можно найти подробную информацию о каждом художнике. Все данные также есть на сайте муниципальной информационной библиотечной системы, сообщает пресс-служба управления культуры. ⠀⠀

Над созданием арт-объекта трудилась целая команда. Идея карандаша-многогранника принадлежит художнику Николаю Рыбаку, исполнил работу инженер Анатолий Коробко, а информацию о художниках собрал журналист Павел Савинкин и директор Центра «Народный музей» Елена Пастухова.

Напомним, что 29 мая в Благовещенске открылся арт-объект, символизирующий дружбу между Россией и Китаем. Мероприятие прошло на территории гостиницы «Дружба».