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27 июня 2021, 18:00 5

В Благовещенске появился огромный карандаш

Арт-объект можно считывать с помощью QR-кода

В Благовещенске появился огромный карандаш
Фото: управление культуры

Сегодня, 27 июня, на Игнатьевском шоссе, 5, около художественной школы открыли арт-объект «Тюбики с краской и карандаш». Это подарок Благовещенску в честь его 165-летия. Новая малая архитектурная форма – один из победителей конкурса эскизных проектов.

— Любая картина начинается с наброска карандашом, поэтому он в центре композиции. Высота карандаша – 1,1 метр, а диаметр – 0,5 метра. У него 12 граней, на каждой из которых по две фамилии выдающихся художников, наших земляков. Еще один элемент арт-объекта – три тюбика с жёлтой, красной и синей краской. Это основные цвета, которые при смешивании образуют остальные. Длина каждого тюбика-лавочки – 2 метра, а высота – 0,5 метра, – рассказал член Союза дизайнеров России Александр Кантемиров.

Если считать с «карандаша» QR-код с помощью смартфона, то можно найти подробную информацию о каждом художнике. Все данные также есть на сайте муниципальной информационной библиотечной системы, сообщает пресс-служба управления культуры. ⠀⠀

Над созданием арт-объекта трудилась целая команда. Идея карандаша-многогранника принадлежит художнику Николаю Рыбаку, исполнил работу инженер Анатолий Коробко, а информацию о художниках собрал журналист Павел Савинкин и директор Центра «Народный музей» Елена Пастухова.

Напомним, что 29 мая в Благовещенске открылся арт-объект, символизирующий дружбу между Россией и Китаем. Мероприятие прошло на территории гостиницы «Дружба».

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#жизнь #культура

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Кто про что, а вшивый про баню! (с)

    А вообще, прикольно и по месту! )

  • Tуман

    Tуман
    2 дня назад

    Прикольно, согласен.

    Но засранцы сломают и засрут.

    Увы, это наша российская реальность

  • переменка

    переменка
    2 дня назад

    "Высота карандаша – 1,1 метр" и это огромный?! Что-то не похож он на 1м высоты

  • Азимут 555

    Азимут 555
    2 дня назад

    Назову его "карандаш Машенька". Перед художественной школой его поставили, чтобы отпугивать - Внимание! Тут испортят вкус и у вашего ребенка.

    Ей богу, столько восторга о элементарной пластиковой хрени, какую китайцы штампуют миллионными тиражами без громких эпитетов. А тут "победитель конкурса", "целая команда".. Скворечники на деревьях рядом с этой школой куда более достойны похвалы.

  • Азимут 555

    Азимут 555
    2 дня назад

    Не эта ли банда "Черная кошка" орудует рядом в парке "Дружба"? Кто навоял рыбака с рожей Сократа, но никак не старика из сказки Пушкина? Это чтоб поржать?

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