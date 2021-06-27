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27 июня 2021, 17:30 0

Энергетики Амурской области отключили ещё четыре подстанции

Специалисты переводят потребителей на резервные источники, где это возможно

Энергетики Амурской области отключили ещё четыре подстанции
Фото: ДРСК

Из-за подъёма воды в Усть-Ивановке бригаде электриков пришлось поднять трансформаторную подстанцию 10 на 0,4 киловольт на фундамент. А в Магдагачинском и Сковородинском районах за сутки освободились от воды подстанции в 35 киловольт и две трансформаторные подстанции 10 на 0,4 киловольт. Сейчас их вводят в работу. Кроме того, бригады специалистов постоянно следят за оборудованием по всем территориям вдоль Амура и Зеи, сообщили в ДРСК.

В Касаткино Архаринского района потребителей переключили на резервные схемы. Эту подстанцию после потопа в 2013 году подняли выше уровня затопления.

Для безопасности потребителей подстанции, которым грозит подтопление, приходится отключать. За сутки отключили три ТП 10 на 0,4 киловольт во Владимировке и одну в Новопетровке. Кроме того, специалисты держат наготове временные быстровозводимые опоры для установки в местах возможного падения опор. После схода воды бригады приступят к аварийно-восстановительным работам.

По всем проблемам с электроснабжением звонить по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

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#большая вода #строительство

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