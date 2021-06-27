В Благовещенском районе частично рухнул мост

В Благовещенском районе в селе Марково частично обвалился мост. Сооружение стоит на автодороге, пролегающей через реку Хомутину.

— В Благовещенском районе на 31 км автомобильной дороги Благовещенск – Бибиково произошёл размыв грунта под переходными плитами на подъезде к мосту в районе населенного пункта Марково. Выставляются знаки, при появлении возможности, дорожники приступят к восстановлению подъезда к мосту, – сообщили в региональном минтрансе.