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27 июня 2021, 17:15 9

В Благовещенском районе частично рухнул мост

Подмыло путепровод в селе Марково

В Благовещенском районе частично рухнул мост

В Благовещенском районе в селе Марково частично обвалился мост. Сооружение стоит на автодороге, пролегающей через реку Хомутину.

— В Благовещенском районе на 31 км автомобильной дороги Благовещенск – Бибиково произошёл размыв грунта под переходными плитами на подъезде к мосту в районе населенного пункта Марково. Выставляются знаки, при появлении возможности, дорожники приступят к восстановлению подъезда к мосту, – сообщили в региональном минтрансе.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    2 дня назад

    на скорости можно проскочить

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    Да там вообще проезд отличный. Не стоит нагнетать. Есть желающие раскачать лодку. Но мы не допустим.

  • vertex

    vertex
    2 дня назад

    "Пусть опять автопробегом на Ладе Калине через всю страну и проскочит по данному мостику для дорогих амурчан?"

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    2 дня назад

    да вообще там нечего делать - парахедами вывозят народ оттуда

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 дня назад

    всё на соплях за огромные деньги

  • uslon

    uslon
    2 дня назад

    ...через реку Хамутину.

    Ребята, от слова ХОМУТ

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    2 дня назад

    раньше при царях и генсеках мосты не размывало ) каждый генсек и царь мосты с утра проверял по всей россии проверит а потом за дела ...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Разучились строить, да...

  • aleun

    aleun
    2 дня назад

    Вообще-то, Хомутина - это протока.

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