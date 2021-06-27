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27 июня 2021, 16:15 0

Исландия первой в Европе сняла все ограничения из-за COVID-19

Теперь вакцинированным и переболевшим туристам не нужно будет делать ПЦР

Исландия первой в Европе сняла все ограничения из-за COVID-19
Фото: government.is

Исландия отменила все внутренние ограничения по борьбе с распространением коронавируса. В стране 87 процентов взрослых получили одну дозу вакцины от COVID-19, а около 60 процентов привиты полностью. Жителям больше не нужно носить маски и соблюдать дистанцию, а ограничения на собрания полностью отменены. Об этом сообщает правительство Исландии.

С первого июля вакцинированные или переболевшие COVID-19 туристы могут въехать в страну без ПЦР теста. Главное, чтобы поставленная вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, от прохождения теста освободят детей, рождённых после 2005 года.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме выразил вероятность, что ВОЗ и ЕМА могут одобрить российскую вакцину от коронавируса в течение ближайших месяцев.

Напомним, что в Благовещенске до 30 июня можно бесплатно поставить прививку на набережной около ротонды. Медработники дежурят там с 17 до 20 часов.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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