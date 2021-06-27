Исландия первой в Европе сняла все ограничения из-за COVID-19

С первого июля вакцинированные или переболевшие COVID-19 туристы могут въехать в страну без ПЦР теста. Главное, чтобы поставленная вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, от прохождения теста освободят детей, рождённых после 2005 года.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме выразил вероятность, что ВОЗ и ЕМА могут одобрить российскую вакцину от коронавируса в течение ближайших месяцев.

Напомним, что в Благовещенске до 30 июня можно бесплатно поставить прививку на набережной около ротонды. Медработники дежурят там с 17 до 20 часов.