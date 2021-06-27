В Хэйхэ вода затопила набережную Амура в районе гостиницы Иньцзянь

В пятницу, 25 июня, на набережной в центре Хэйхэ установили 1400 метров ограждений из алюминия, высотой в 1,2 метра. На видео есть кадры как вода прорвала дамбу в районе Хэйхэ, сообщает biang.ru.

Напомним, что ранее в Хэйхэ затопило старую и новую таможню. А достопримечательности на берегу Амура закрыли для посещения.