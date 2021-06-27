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27 июня 2021, 15:50 0

В Хэйхэ вода затопила набережную Амура в районе гостиницы Иньцзянь

Здесь не установили противопаводковые укрепления

В Хэйхэ вода затопила набережную Амура в районе гостиницы Иньцзянь

На западе Хэйхэ сегодня, 27 июня, вода затопила набережную Амура в районе гостиницы Иньцзянь. Утром в соцсетях появилось видео подтопленной набережной. По прогнозу, завтра, 28 июня, уровень воды в Амуре должен пойти на спад. Сейчас же в районе Хэйхэ паводок превысил критическую отметку на 2,8 метров – это рекорд за 30 лет.

В пятницу, 25 июня, на набережной в центре Хэйхэ установили 1400 метров ограждений из алюминия, высотой в 1,2 метра. На видео есть кадры как вода прорвала дамбу в районе Хэйхэ, сообщает biang.ru.

Напомним, что ранее в Хэйхэ затопило старую и новую таможню. А достопримечательности на берегу Амура закрыли для посещения.

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#большая вода #Китай #МЧС

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