В Хэйхэ вода затопила набережную Амура в районе гостиницы Иньцзянь
Здесь не установили противопаводковые укрепления
На западе Хэйхэ сегодня, 27 июня, вода затопила набережную Амура в районе гостиницы Иньцзянь. Утром в соцсетях появилось видео подтопленной набережной. По прогнозу, завтра, 28 июня, уровень воды в Амуре должен пойти на спад. Сейчас же в районе Хэйхэ паводок превысил критическую отметку на 2,8 метров – это рекорд за 30 лет.
В пятницу, 25 июня, на набережной в центре Хэйхэ установили 1400 метров ограждений из алюминия, высотой в 1,2 метра. На видео есть кадры как вода прорвала дамбу в районе Хэйхэ, сообщает biang.ru.
Напомним, что ранее в Хэйхэ затопило старую и новую таможню. А достопримечательности на берегу Амура закрыли для посещения.
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