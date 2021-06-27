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27 июня 2021, 15:20 0

В Амурской области работает единый счёт для помощи подтопленцам

Любой желающий может перечислить деньги пострадавшим

В Амурской области работает единый счёт для помощи подтопленцам

В Приамурье во избежание появления мошенников работает единый счёт помощи подтопленцам. Пожертвования нужно перечислять только на него. Есть вероятность, что в соцсетях и на других ресурсах могут появиться мошенники. Не нужно переходить на адреса незнакомых сайтов для перевода средств, предупреждает пресс-служба правительства области.

Счёт для помощи пострадавшим от паводка 2021 года:

ИНН: 2801123618

КПП: 280101001

Казначейский счет: 03100643000000012300

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области, г. Благовещенск

БИК: 011012100

ОКТМО: 10701000

Банковский счет: 40102810245370000015

УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600)

КБК: 015 2 07 02030 02 0000 150

В назначении платежа обязательно нужно указать «Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области в 2021 году».

Кроме того, при поступлении звонков от лиц, требующих оказать благотворительную помощь, нужно сообщить в полицию. Потому что выяснять по телефону данные банковской карты могут только мошенники. Госорганы и банки не присылают электронных писем и не просят предоставить данные счетов, 3-значного СVV-кода и кодов из SMS. Мошенники используют программу «подмены номеров» и звонки могут поступать с реально существующих номеров финансовых, правительственных организаций и правоохранительных органов.

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#происшествия

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