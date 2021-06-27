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27 июня 2021, 15:00 0

В Благовещенск доставили эвакуированных из амурской Сергеевки

А для тех, кто остаётся там, отправили три центнера гуманитарной помощи

В Благовещенск доставили эвакуированных из амурской Сергеевки
Фото: pixabay.com

В селе Сергеевка Благовещенского района в настоящий момент затоплено уже 204 жилых дома. Сейчас там продолжается эвакуация населения. Часть местных жителей уже доставлена в столицу Приамурья на теплоходе «Альбатрос» регионального МЧС.

На теплоходе в Благовещенск прибыли 14 жителей села, из них двое детей. В ПВР разместились две пожилые женщины, остальные эвакуированные предпочли остаться у родственников и знакомых.

Ранее пассажирский теплоход «Амур-2010» отправился в спецрейс в Сергеевку: по предварительным данным, ещё порядка 50 человек готовы эвакуироваться из села.

В минувшую из Сергеевки уже вывезли 31 жителя на 4 маломерных судах МЧС, трое человек отправились в пункт временного размещения села Грибское, двоих спасатели доставили в областную клиническую больницу, остальные разместились у знакомых и родственников.

По информации Амурского ЦГМС, сейчас уровень воды в Амуре в районе Сергеевки продолжает повышаться, на 12:00 часов 27 июня он составил 956 см, что на 160 см выше уровня опасного гидрологического явления. Согласно прогнозу, 28-29 июня здесь ожидается спад уровня реки Амур на 0,2-0,5 метра.

В то же время

Компания «ДСК-Строй» закупила продукты питания, газовые баллоны и газовые горелки – то, в чем сейчас нуждаются подтопленцы, оставшиеся в своих домах. По просьбе руководства компании и поручению мэра Благовещенска Олега Имамеева уже сегодня груз на катере отвезут сельчанам спасатели Благовещенского поисково-спасательного отряда.

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#большая вода

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