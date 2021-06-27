В Благовещенске подтекает защитная дамба в районе Амурской, 1

В районе пляжа по адресу: улица Амурская, 1, продолжаются работы по возведению дамбы для защиты от паводка. Как передаёт корреспондент Амур.инфо с места событий, в настоящий момент дамба заметно пропускает воду и нуждается в дополнительном укреплении.

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые препятствуют проезду автомобилей в опасную зону. На данный момент работы по укреплению дамбы ведутся в районе лодочной станции, там же установлена помпа для откачки воды.

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#большая вода

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Никита Манаков