Военные помогают защитить Амурскую область от большой воды

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа и курсанты ДВОКУ укрепили защитную дамбу в районе улицы Амурская, а также на набережной.

Для того, чтобы возвести дамбу длиной 100 метров и высотой 1 метр, понадобилось 1 400 мешков с песком. Для выкладки дамбы на набережной Амура военные использовали 3700 мешков с песком.

В селе Верхнеблаговещенское военнослужащие также укрепляют берег Амура, а во Владимировке помогают возводить защиту от разлива Зеи.

Ранее руководство Амурской области обратилось с просьбой об оказании помощи к командованию Восточного военного округа.