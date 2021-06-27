Военные помогают защитить Амурскую область от большой воды
Мобильные отряды военнослужащих в Благовещенске и близлежащих к городу населенных пунктах продолжают оказывать помощь местным жителям
Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа и курсанты ДВОКУ укрепили защитную дамбу в районе улицы Амурская, а также на набережной.
Для того, чтобы возвести дамбу длиной 100 метров и высотой 1 метр, понадобилось 1 400 мешков с песком. Для выкладки дамбы на набережной Амура военные использовали 3700 мешков с песком.
В селе Верхнеблаговещенское военнослужащие также укрепляют берег Амура, а во Владимировке помогают возводить защиту от разлива Зеи.
Ранее руководство Амурской области обратилось с просьбой об оказании помощи к командованию Восточного военного округа.
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