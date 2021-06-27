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27 июня 2021, 13:15 1

Военные помогают защитить Амурскую область от большой воды

Мобильные отряды военнослужащих в Благовещенске и близлежащих к городу населенных пунктах продолжают оказывать помощь местным жителям

Военные помогают защитить Амурскую область от большой воды

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа и курсанты ДВОКУ укрепили защитную дамбу в районе улицы Амурская, а также на набережной.

Для того, чтобы возвести дамбу длиной 100 метров и высотой 1 метр, понадобилось 1 400 мешков с песком. Для выкладки дамбы на набережной Амура военные использовали 3700 мешков с песком.

В селе Верхнеблаговещенское военнослужащие также укрепляют берег Амура, а во Владимировке помогают возводить защиту от разлива Зеи.

Ранее руководство Амурской области обратилось с просьбой об оказании помощи к командованию Восточного военного округа.

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#большая вода #армия #Благрайон

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 дня назад

    видела вчера во Владимировке, если они так же и воевать будут, на нас можно особо и не нападать, похоже даже ложки держат с трудом :(

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