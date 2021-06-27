Вода в Амуре начнёт понижаться во вторник

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Продолжается понижение уровней воды на Верхнем Амуре в районе сёл Игнашино и Черняево на 0,8-1,0 метра в сутки, ниже по течению замечен подъём подъем 0,1-0,4 метра в сутки. На Зее от села Ураловка до села Белогорье спад уровней воды сохраняется до 0,4 метра в сутки, на Селемдже в районе посёлка Экимчан до села Норск отмечается подъём на 0,3-0,9 метра в сутки.

В ближайшие двое суток на Амуре в районе сёл Игнашино – Сергеевка ожидается спад уровней воды на 0,2-1,0 метра в сутки, 27-28 июня на участке Благовещенск – Гродеково продолжится подъём на 5-10 сантиметров, с 29 июня прогнозируется медленное понижение уровней воды, от села Константиновка до села Иннокентьевка в ближайшие два дня сохранится тенденция подъёма на 0,1-0,3 метра в сутки.

На Зее 28-29 июня в районе села Мазаново ожидается подъём на 0,1-0,4 метра в сутки, от села Суражевка до села Малая Сазанка в ближайшие сутки спад продолжится, 29 июня ожидается незначительный подъём, в районе села Белогорье спад продолжится на 0,2-0,3 метра в сутки.

На Селемдже 27-28 июня в районе села Стойба ожидается подъём на 0,6-1,0 метра с возможным выходом воды на низкие участки поймы, у села Норск 28-29 июня прогнозируется подъём на 0,7-1,0 метра в сутки, без выхода на пойму.

Неустойчивая погода с дождями разной интенсивности на территории области сохраняется, высока вероятность дополнительных подъёмов уровней воды на малых реках и реке Селемджа, сообщает портал правительства области.