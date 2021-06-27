Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
27 июня 2021, 12:55 2

Вода в Амуре начнёт понижаться во вторник

В Амурской области сохраняется неустойчивая паводковая обстановка

Вода в Амуре начнёт понижаться во вторник
Фото: Амур.инфо

Продолжается понижение уровней воды на Верхнем Амуре в районе сёл Игнашино и Черняево на 0,8-1,0 метра в сутки, ниже по течению замечен подъём подъем 0,1-0,4 метра в сутки. На Зее от села Ураловка до села Белогорье спад уровней воды сохраняется до 0,4 метра в сутки, на Селемдже в районе посёлка Экимчан до села Норск отмечается подъём на 0,3-0,9 метра в сутки.

В ближайшие двое суток на Амуре в районе сёл Игнашино – Сергеевка ожидается спад уровней воды на 0,2-1,0 метра в сутки, 27-28 июня на участке Благовещенск – Гродеково продолжится подъём на 5-10 сантиметров, с 29 июня прогнозируется медленное понижение уровней воды, от села Константиновка до села Иннокентьевка в ближайшие два дня сохранится тенденция подъёма на 0,1-0,3 метра в сутки.

На Зее 28-29 июня в районе села Мазаново ожидается подъём на 0,1-0,4 метра в сутки, от села Суражевка до села Малая Сазанка в ближайшие сутки спад продолжится, 29 июня ожидается незначительный подъём, в районе села Белогорье спад продолжится на 0,2-0,3 метра в сутки.

На Селемдже 27-28 июня в районе села Стойба ожидается подъём на 0,6-1,0 метра с возможным выходом воды на низкие участки поймы, у села Норск 28-29 июня прогнозируется подъём на 0,7-1,0 метра в сутки, без выхода на пойму.

Неустойчивая погода с дождями разной интенсивности на территории области сохраняется, высока вероятность дополнительных подъёмов уровней воды на малых реках и реке Селемджа, сообщает портал правительства области.

Просмотров всего: 2792

#большая вода #жизнь

распечатать


Общество 2

Амурчан ждут нововведения по раздельному сбору мусора
В России и мире

Анастасию Волочкову подозревают в отношениях с вдовцом Валентины Легкоступовой
Общество

Амурским предпринимателям, пострадавшим от наводнения, помогут деньгами
Власть

Вода продолжает уходить из Амурской области
Комментарии
Показать все (2)
  • NikaK

    NikaK
    2 дня назад

    "от села Суражевка до села Малая Сазанка" - да, писаки... Где вы нашли село Суражевка? Суражевка - это район г.Свободного. Так же можно сказать - село Микрорайон 1 ( в Благовещенске)

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 дня назад

    Надеемся, что ваши прогнозы сбудутся! В отличие от "прогнозистов" АКС...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь