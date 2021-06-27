Из села Черняево Амурской области уходит вода, в Сергеевке продолжается эвакуация

Фото: amurobl.ru

Продолжается спад воды в реке Амур в районе села Черняево. На 8 утра 27 июня вода упала на 101 сантиметр.

Ещё несколько дней назад проезд на затопленном участке дороги между контрольно-пропускным пунктом и въездом в село был доступен только для крупногабаритных грузовых автомобилей. Теперь этот участок можно беспрепятственно преодолеть на легковом автомобиле. Постепенно отступает вода и от трансформаторной подстанции - важного объекта, обеспечивающего энергоснабжением всё село.

А в селе Сергеевка Благовещенского района продолжается эвакуация населения. 27 июня в 11 часов пассажирский теплоход «Амур — 2010» отправился в спецрейс для транспортировки жителей села. Около 50 человек готовы покинуть затопленное село на теплоходе, который вмещает на борт до 200 человек.

Сегодня в Благовещенск прибывает теплоход «Альбатрос» с 15 сергеевцами на борту. Он вчера доставил в затопленное село груз с продуктами питания и предметами первой необходимости. Сегодня в село тоже привезут хлеб, питьевую воду, продукты питания и газовые баллоны, закупленные, в том числе и неравнодушными амурчанами, сообщает портал правительства Приамурья.