Амурский «Красный Крест» собирает деньги для помощи пострадавшим от наводнения

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Амурское региональное отделение «Российский Красный Крест» объявило сбор средств для помощи пострадавшим от наводнения в Приамурье.

— В Амурской области складывается неблагоприятная обстановка. Неизвестным остаются прогнозы, впереди ожидаются новые неблагоприятные показатели, вода прибывает, люди теряют своё имущество, здоровье и психологическое состояние. Пострадавшие нуждаются в огромной поддержке и помощи, – рассказали в Амурском региональном отделении «Российский Красный Крест».

По всем вопросам и предложениям о сборе средств можно обращаться в Амурское региональное отделение РКК по телефонам: 8-962-284-30-60, 8-965-671-46-66.

Реквизиты Амурского отделения РКК:

ИНН: 2801177606

ОГРН: 1142800000144

Расчётный счёт: 40703810003000031459

Банк: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» Хабаровск

БИК: 040813608

Корреспондентский счёт № 30101810600000000608

Назначение платежа: «Помощь пострадавшим в ЧС Амурской области».

По состоянию на 27 июня, в 19 населённых пунктах Амурской области подтоплены 638 частных жилых домов, 1 746 приусадебных участков