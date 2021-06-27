Амурский «Красный Крест» собирает деньги для помощи пострадавшим от наводнения
Людям нужна финансовая поддержка
Амурское региональное отделение «Российский Красный Крест» объявило сбор средств для помощи пострадавшим от наводнения в Приамурье.
— В Амурской области складывается неблагоприятная обстановка. Неизвестным остаются прогнозы, впереди ожидаются новые неблагоприятные показатели, вода прибывает, люди теряют своё имущество, здоровье и психологическое состояние. Пострадавшие нуждаются в огромной поддержке и помощи, – рассказали в Амурском региональном отделении «Российский Красный Крест».
По всем вопросам и предложениям о сборе средств можно обращаться в Амурское региональное отделение РКК по телефонам: 8-962-284-30-60, 8-965-671-46-66.
Реквизиты Амурского отделения РКК:
ИНН: 2801177606
ОГРН: 1142800000144
Расчётный счёт: 40703810003000031459
Банк: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» Хабаровск
БИК: 040813608
Корреспондентский счёт № 30101810600000000608
Назначение платежа: «Помощь пострадавшим в ЧС Амурской области».
По состоянию на 27 июня, в 19 населённых пунктах Амурской области подтоплены 638 частных жилых домов, 1 746 приусадебных участков
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