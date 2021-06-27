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27 июня 2021, 11:25 4

Благовещенцы спасли фазана из Амура

Парни вытащили птицу из воды

Благовещенцы спасли фазана из Амура
Фото: www.instagram.com/blagmedia/

Вчера вечером неравнодушные амурчане спасли от гибели фазана. Птица оказалась в воде в районе набережной. Из полноводного Амура её вытащили несколько парней.

Видео счастливого спасения пернатого опубликовали в новостном паблике @blagmedia. Очевидцы засняли, как поздно вечером четверо парней на набережной Благовещенска вытащили из воды фазана. На записи видно, как один из молодых людей прикрывает птицу веткой, ещё два амурчанина держат самого смелого за ноги и опускают вниз. Парень дотянулся до птицы и вытащил фазана из воды.

Как фазан попал в реку и что стало с ним после спасения, неизвестно. В комментариях к публикации многие амурчане высказали предположение, что птица рискует оказаться на обеденном столе. Однако, многие благодарят парней за спасение пернатого и восхищаются их смелостью.

Недавно на набережной мужчина вытащил из Амура собаку. Пёс сбежал из частного сектора и устроил заплыв в реке с сильным течением.

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#большая вода #животные #жизнь #помощь

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Комментарии
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  • Андрей ф

    Андрей ф
    3 дня назад

    Молодцы парни

  • Paster

    Paster
    3 дня назад

    А потом зажарили.

  • DimonS

    DimonS
    2 дня назад

    Вроде на даче уже лет десять нет букашки на картохе (жрут они ее), но с другой стороны и картошки тоже. нет по посени (жрут они ее). Так что я бы еще и добил такого. Или зажарил бы...

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