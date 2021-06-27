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27 июня 2021, 11:15 0

Пожарные области мониторят уровень воды в Амуре и строят дамбы

В Пояркове вода вышла на улицу Ленина, здесь работает лодочная переправа

Пожарные области мониторят уровень воды в Амуре и строят дамбы
Фото: amurobl.ru

Амурские пожарные вместе с сотрудниками МЧС продолжают укладывать дамбы в населённых пунктах вдоль реки Амур.

Работы проходят в сёлах Красное Тамбовского района, Орловка и Новопетровка Константиновского района, Калинино и Поярково Михайловского района и в четырёх населенных пунктах Архаринского района: Иннокентьевка, Касаткино, Северное и Журавлёвка.

В селе Поярково Михайловского района вода вышла на улицу Ленина. Подтоплен участок дороги протяженностью 160 метров. Проезд закрыт от дома 37 до дома 65 по улице Ленина. Сотрудники МЧС организовали в селе лодочную переправу, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

По состоянию на 27 июня, в 19 населённых пунктах Амурской области подтоплены 638 частных жилых домов, 1 746 приусадебных участков.

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#большая вода #жизнь #МЧС

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