В Амурской области затоплены дома, дороги и дачи

Фото: 28.mchs.gov.ru

По состоянию на 27 июня, в 19 населённых пунктах Амурской области подтоплены 638 частных жилых домов, 1 746 приусадебных участков.

В Магдагачинском районе в селе Черняево подтоплено 84 дома, в Шимановском районе в селе Нововоскресеновка – 27, в селе Ушаково – 20, в Свободненском районе в селе Петропавловка – 10, в Благовещенском районе в селе Марково – 125, селе Игнатьево – 105, селе Сергеевка – 204, селе Заречное – 6. В селе Верхнеблаговещенское подтоплено 49 домов, в посёлке Зазейский – 8.

Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог, водой залиты семь автомобильных мостов. Проезд невозможен на 14 участках автомобильных дорог: в Магдагачинском, Шимановском, Сковородинском, Благовещенском, Свободненском, Михайловском районах.

Без автомобильного сообщения остались 12 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях: посёлки Апрельский и Кузнецово, сёла Калиновка Магдагачинского района; Игнашино Сковородинского района, Сергеевка, Бибиково, Михайловка, Марково Благовещенского района, Петропавловка Свободненского района, Ушаково, Нововоскресеновка, Аносово Шимановского района.

Организованы лодочные переправы в сёлах Марково и Сергеевка Благовещенского района, в сёлах Игнашино Сковородинского района, Черняево Магдагачинского района, в Нововоскресеновка и Ушаково Шимановского района, а также в селе Петропавловка Свободненского района.

Развернуто семь пунктов временного размещения: в Шимановске, сёлах Новогеоргиевка Шимановского района, Загорная Селитьба Свободненского района, Грибское, Чигири, Сергеевка Благовещенского района, Черняево Магдагачинского района, где могут разместиться 1040 человек.

Во всех пунктах временного размещения организовано горячее питание, дежурят медики, психологи. В готовности принять пострадавших находятся ещё 56 пунктов временного размещения общей вместимостью 4810 человек.

Из подтопленных населённых пунктов эвакуировано 227 человек, в том числе 52 ребёнка. Всего сначала прохождения паводкового периода эвакуировано 1762 человека, сообщает региональное управление МЧС.