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27 июня 2021, 10:20 3

В Благовещенске уровень Амура достиг отметки наводнения 1984 года

Уровень опасного явления превышен на 54 сантиметра

В Благовещенске уровень Амура достиг отметки наводнения 1984 года

В Благовещенске уровень воды в реке Амур достиг наводнения 1984 года. По данным областного правительства, вода поднялась до отметки 854 сантиметра. За сутки река поднялась на 17 сантиметров.

Уровень Зеи в Благовещенске находится на отметке в 780 сантиметров, за сутки вода поднялась на девять сантиметров. Уровень опасного явления превышен на 60 сантиметров.

Напомним, сейчас через столицу Амурской области проходит пик паводка. Трансляцию с набережной можно посмотреть на нашем сайте.

Просмотров всего: 4812

#большая вода #погода #природа

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Комментарии
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  • Казак

    Казак
    3 дня назад

    АмурИнфо, все следят за уровнем воды на Вашем сайте, который указывается в шапке сайта, а он согласно данной новости, оказывается не таким актуальным, как мы думали.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 дня назад

    ничо ничо. Держитесь!

  • GREEN

    GREEN
    2 дня назад

    Ещё немного подожмите Амур бетоном с обеих сторон и 1984-й будет у вас через год и каждый год.

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