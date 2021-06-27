В Благовещенске уровень Амура достиг отметки наводнения 1984 года

В Благовещенске уровень воды в реке Амур достиг наводнения 1984 года. По данным областного правительства, вода поднялась до отметки 854 сантиметра. За сутки река поднялась на 17 сантиметров.

Уровень Зеи в Благовещенске находится на отметке в 780 сантиметров, за сутки вода поднялась на девять сантиметров. Уровень опасного явления превышен на 60 сантиметров.

Напомним, сейчас через столицу Амурской области проходит пик паводка. Трансляцию с набережной можно посмотреть на нашем сайте.