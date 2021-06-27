Василий Орлов распорядился оперативно помогать выплатами амурчанам, пострадавшим от паводка

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Губернатор Приамурья Василий Орлов дал поручение главам районов ускорить работу комиссий на подтопленных территориях. В случае проблем с проездом планируется использовать дроны, чтобы фиксировать дома, в которые зашла вода, с воздуха.

В ближайшие дни начнётся работа комиссий по оценке ущерба аграриям, потерявшим из-за паводка урожай.

Решено также предоставить оплаченные отпуска тем людям, места жительства которых оказались в транспортной изоляции. Отпуск подтопленцам должен быть предоставлен до схода воды.

В области сохраняется сложная паводковая обстановка. Пострадавшими от паводка остаются восемь муниципальных образований. Вода зашла в 19 населённых пунктов. Всего в Приамурье подтоплено 450 частных жилых домов, 1654 приусадебных участков, 18 участков автомобильных дорог и шесть автомобильных мостов, сообщает портал правительства Амурской области.

— Не нужно ждать схода воды, мы теряем время. Для оформления региональных выплат достаточно зафиксировать, что вода зашла в дом и стоит выше уровня пола. В большинстве случаев это видно невооруженным глазом ещё с улицы. Если есть проблемы с проездом по улицам села, можно рассмотреть вопрос использования дронов. Эту работу необходимо ускорить во всех районах, где уже прекратился подъём воды, чтобы в короткие сроки люди уже начали получать выплаты на банковские карты, – отметил губернатор Василий Орлов.

Благовещенске остаются подтопленными 26 дачных участков и восемь жилых домов в поселке Зазейский, 125 участков и три жилых дома в селе Верхнеблаговещенское, а также участок дороги протяженности около одного километра. Нуждающихся в эвакуации людей на сегодняшний день нет.

Перекрыто движение транспорта в село Верхнеблаговещенское, попасть в него можно по объездной дороге. В городе идёт дополнительное укрепление дамб, на дамбе через реку Бурхановку продолжается перекачка воды насосной станцией. На водозаборе «Амурском» установлена вторая насосная станция для недопущения подтопления, водозабор «Северный» работает в штатном режиме. При этом, фиксируются перебои с подачей воды.