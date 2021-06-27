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27 июня 2021, 10:05 0

В Благовещенске отменили автобус № 101 Благовещенск – Верхнеблаговещенское

Рейсы возобновятся после нормализации паводковой ситуации

В Благовещенске отменили автобус № 101 Благовещенск – Верхнеблаговещенское
Фото: admblag.ru

С 26 июня, в связи с подтоплением части дороги в село Верхнеблаговещенское, рейсы маршрута № 101 сообщением Благовещенск – Верхнеблаговещенское временно отменены. Автобусы возобновят рейсы как только паводковая ситуация нормализуется, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее в связи с подтоплением части трассы в Верхнеблаговещенское отменили рейсы автобуса № 41с. Садоводческие автобусы также пустят только после нормализации ситуации с паводком.

В селе Верхнеблаговещенское наблюдается наиболее серьезная ситуация с подтоплением. Со стороны Амура пострадали уже несколько десятков домов. Несмотря на построенную дамбу вдоль Ленина, въезд в село затопило.

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#большая вода #жизнь #транспорт

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