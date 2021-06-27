В Благовещенске художники разрисовали заборы и здания предприятий

В Благовещенске в июне проходит фестиваль стрит-арт. Его посвятили 165-летию города и Дню молодёжи. Картины уже появились на трёх предприятиях города, а до конца июня украсятся ещё два производства. Теперь на ограждении молочного комбината красуется молочная река и коровы. На Амурагроцентре по Амурской появились трактора и сельхозугодия. А одно из зданий Благовещенской ТЭЦ украшает девушка с энергией в руках. Сообщили в пресс-службе администрации города.

— Мы провели мастер-классы и онлайн консультации, помогли модернизировать разработанные молодыми художниками эскизы. Важно, чтобы эскизы были не просто красивыми, но и ложились на городское пространство. Наши эксперты помогли художникам отрисовать их задумки и научили качественному нанесению краски, – рассказал начальник службы «Регионы» ОО «Городские реновации» Денис Федотов.

Чтобы «оживить» около 100 квадратных метров стен потребовалось более 70 баллонов краски и 40 литров водоэмульсионной.

— Замечательно, что студенты благодаря проекту могут познакомиться с крупными городскими предприятиями. А через своё художественное видение рассказать об этом благовещенцам и гостям города, – отметил депутат Законодательного собрания Амурской области Анатолий Фесенко.

Напомним, что в прошлом августе семеро художников превратили здание фабрики «Зея» в яркий арт-объект. На создание граффити ушло почти 200 баллончиков краски. Теперь сфотографироваться на фоне расписной стены может любой желающий.