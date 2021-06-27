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27 июня 2021, 08:02 1

В Благовещенске идет конкурс аудиогидов

Продолжается приём заявок на второй этап городского конкурса аудиогидов «165 открытий самого-самого Благовещенска»

В Благовещенске идет конкурс аудиогидов
Фото: https://www.instagram.com/chehovka_blag/

До 10 июля благовещенцы могут подать заявку для участия в городском конкурсе на лучший аудиогид, созданный для туристических прогулок по Благовещенску с помощью открытой и бесплатной платформы izi.TRAVEL.

Участниками городского конкурса на лучший аудиогид по Благовещенску могут быть учащиеся и воспитанники всех видов и типов образовательных учреждений, краеведы, жители Благовещенска. Можно участвовать как индивидуально, так и в составе команды.

Приоритетным направлением второго конкурсного этапа стало создание аудиомаршрутов по мотивам краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск» (автор – Яна Стародуб-Афанасьева). Истории могут включать информацию о конкретных местах (памятники, монументы, здания, местные достопримечательности) или информацию в виде легенд, описания традиций, исторических событий или личных историй.

Аудиогиды-победители будут доступны всем желающим через мобильное приложение и сайт izi.TRAVEL. Победители также получат достойное вознаграждение – планшеты в качестве призов. Учредителем конкурса является администрация города Благовещенска, организатор – Муниципальная информационная библиотечная система. Положение конкурса доступно на сайте www.biblioblag.ru.

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#история #конкурсы #культура

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  • Лингвист

    Лингвист
    3 дня назад

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