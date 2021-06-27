В Благовещенске идет конкурс аудиогидов

Участниками городского конкурса на лучший аудиогид по Благовещенску могут быть учащиеся и воспитанники всех видов и типов образовательных учреждений, краеведы, жители Благовещенска. Можно участвовать как индивидуально, так и в составе команды.

Приоритетным направлением второго конкурсного этапа стало создание аудиомаршрутов по мотивам краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск» (автор – Яна Стародуб-Афанасьева). Истории могут включать информацию о конкретных местах (памятники, монументы, здания, местные достопримечательности) или информацию в виде легенд, описания традиций, исторических событий или личных историй.

Аудиогиды-победители будут доступны всем желающим через мобильное приложение и сайт izi.TRAVEL. Победители также получат достойное вознаграждение – планшеты в качестве призов. Учредителем конкурса является администрация города Благовещенска, организатор – Муниципальная информационная библиотечная система. Положение конкурса доступно на сайте www.biblioblag.ru.