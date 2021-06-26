Завтра добровольцев снова доставят из Благовещенска во Владимировку

В воскресенье, 27 июня, на площади ОКЦ всех желающих помочь жителям Владимировки справиться с паводком снова будут ждать автобусы. Отвозить волонтеров на место начнут с 09:00.

— Откликнувшимся помочь предстоит оказать помощь в наполнении и укладке мешков с песком. Волонтёров обеспечат инвентарем, питанием и доставят обратно в Благовещенск, – сообщает пресс-служба регионального правительства. Сегодня во Владимировке трудилось порядка 150 волонтеров, из них 120 доставили автобусами, а остальные добирались на своих машинах. Благодарность добровольцам выразил лично губернатор Василий Орлов.

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#большая вода

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Алексей «Груандан» Козырин