Завтра добровольцев снова доставят из Благовещенска во Владимировку
Помощь затапливаемому селу необходима
В воскресенье, 27 июня, на площади ОКЦ всех желающих помочь жителям Владимировки справиться с паводком снова будут ждать автобусы. Отвозить волонтеров на место начнут с 09:00.
— Откликнувшимся помочь предстоит оказать помощь в наполнении и укладке мешков с песком. Волонтёров обеспечат инвентарем, питанием и доставят обратно в Благовещенск, – сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сегодня во Владимировке трудилось порядка 150 волонтеров, из них 120 доставили автобусами, а остальные добирались на своих машинах.
Благодарность добровольцам выразил лично губернатор Василий Орлов.
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