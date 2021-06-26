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26 июня 2021, 19:10 4

Завтра добровольцев снова доставят из Благовещенска во Владимировку

Помощь затапливаемому селу необходима

Завтра добровольцев снова доставят из Благовещенска во Владимировку
Фото: amurobl.ru

В воскресенье, 27 июня, на площади ОКЦ всех желающих помочь жителям Владимировки справиться с паводком снова будут ждать автобусы. Отвозить волонтеров на место начнут с 09:00.

— Откликнувшимся помочь предстоит оказать помощь в наполнении и укладке мешков с песком. Волонтёров обеспечат инвентарем, питанием и доставят обратно в Благовещенск, – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня во Владимировке трудилось порядка 150 волонтеров, из них 120 доставили автобусами, а остальные добирались на своих машинах.

Благодарность добровольцам выразил лично губернатор Василий Орлов.

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#большая вода

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Комментарии
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  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    3 дня назад

    до скольки приблизительно помогать можно (во сколько автобусы обратно повезут)?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 дня назад

    Логинова туда привезите!

  • Aleeexey

    Aleeexey
    3 дня назад

    Оставьте уже владимировку в покое, это не жилой поселок, а дачные участки, которые попадают в зону затопления, жить там изначально нельзя было. Лучше в Вернеблаговещенское, Марково, Сергеевку силу направьте!

  • vertex

    vertex
    2 дня назад

    "Две администрации выгоните туда,пусть своим горбом поработают на реальное благо амурчан"

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