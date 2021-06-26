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26 июня 2021, 18:39 0

Во Владимировке продолжают борьбу с паводком

Экстренно эвакуировали троих человек из подтопленных домов

Во Владимировке продолжают борьбу с паводком
Фото: МЧС

В субботу, 26 июня, около ста добровольцев из Благовещенска приехали в село строить дамбы. Работы волонтёров и спасателей по берегоукреплению не прекращаются даже в жару. Спасатели на пяти лодках эвакуируют людей из подтопленных домов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

— Мы предупредили население о необходимости покинуть дома. На эвакуацию решились далеко не все. Минувшей ночью вода резко начала прибывать, и мы экстренно вывезли троих человек из подтопленных домов. Пришлось перенести и штаб на базе сельского клуба, ночью подтопило и его. Теперь штаб мобильный и располагается в автобусе, – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Константин Рыбалко.

Он уточнил, что в штаб ежечасно поступают заявки о помощи в эвакуации. Ни одно обращение не остается без ответа. Сейчас пожарные подразделения Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона откачивают воду с подтопленных территорий. Вторые сутки в селе работают две пожарно-насосные станции.

Напомним, что каждый желающий может помочь в постройке дамб для предотвращения подтопления жилых домов. Сегодня автобусы до Владимировки ждали добровольцев на площади ОКЦ с 9 утра. Волонтёров обеспечили инструментами и питанием.

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#большая вода #МЧС #происшествия

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