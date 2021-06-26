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26 июня 2021, 18:15 3

Василий Орлов снова побывал в затапливаемой Владимировке

За спасение села от наводнения сейчас борются сотни человек

Василий Орлов снова побывал в затапливаемой Владимировке
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Владимировку, где сейчас идет борьба за выживание – село под угрозой полного затопления.

В селе, кроме спасателей и местных жителей, работает почти сотня волонтеров из Благовещенска. Всего – порядка двух сотен человек.

— Безусловно, жители Владимировки – молодцы. Они борются, строят дамбы, объединив усилия. Также я хочу поблагодарить всех волонтеров, которые решили помочь, приняв участие в этой работе. На месте все организовано очень хорошо, людям предоставляется питание, – сказал губернатор.

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#большая вода #губернатор

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Комментарии
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  • Loran_V

    Loran_V
    3 дня назад

    Васек постоял, руками помахал и хватит.. Эх.. Помню Козлика.. Тот всегда за лопату хватался... Может и для камеры, но все - таки...

  • vertex

    vertex
    3 дня назад

    "Доразвивали Дальний Восток"

  • anatolii5amsonov

    anatolii5amsonov
    3 дня назад

    За те годы, что не былонаводнения можно было без спешки и авралов построить хорошую дамбу. только кому это надо, вспомнят опять при следующем потопе. Решить вопрос раз и навсегда не выгодно.

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