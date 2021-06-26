Василий Орлов снова побывал в затапливаемой Владимировке

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Владимировку, где сейчас идет борьба за выживание – село под угрозой полного затопления.

В селе, кроме спасателей и местных жителей, работает почти сотня волонтеров из Благовещенска. Всего – порядка двух сотен человек.

— Безусловно, жители Владимировки – молодцы. Они борются, строят дамбы, объединив усилия. Также я хочу поблагодарить всех волонтеров, которые решили помочь, приняв участие в этой работе. На месте все организовано очень хорошо, людям предоставляется питание, – сказал губернатор.