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26 июня 2021, 18:06 6

В Благовещенске в ночь с 26 на 27 июня ожидается пик паводка

В городе проверили готовность дамб

В Благовещенске в ночь с 26 на 27 июня ожидается пик паводка
Фото: admbag.ru

В селе Верхнеблаговещенское сейчас наиболее серьезная ситуация с подтоплением. Там со стороны Амура пострадали уже несколько десятков домов. Кроме того, несмотря на построенную дамбу вдоль Ленина, въезд в село затопило. Спасатели предлагают жителям эвакуироваться, для этого организована лодочная переправа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

На набережной Амура уже успели соорудить дамбу от улицы Театральной до Мухина. Однако у Первомайского парка угроза подтопления всё же есть. Мэр Благовещенска поручил укрепить дамбу в этом районе. Там уложат ещё два уровня мешков с песком. На нефтебазе «Альянса» сотрудники приняли меры по недопущению прохождения воды в город и на территорию предприятия. Запас высоты дамбы есть, поэтому город без топлива не останется.

На Бурхановке в районе перекрестка улиц Лазо – Красноармейской русло перекрыли. Это сделано для того, чтобы со стороны Зеи не было подпора воды. Вода, которая идёт в Бурхановку из города, перебрасывается с помощью мощных насосов.

— Мы усиливаем состав участников – тех, кто помогает в Благовещенске бороться с паводком и его последствиями. Я очень благодарен волонтёрам, всем неравнодушным жителям города. Пик паводка в Благовещенске ожидают в ночь с 26 на 27 июня. Уже все мы знаем, что уровень 2013 года мы перешли, но надеемся, что реки не поднимутся выше отметки 1984 года, – прокомментировал мэр Олег Имамеев.

Напомним, что Амур.инфо передаёт прямую трансляцию уровня воды в Амуре.

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#большая вода #МЧС #мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 дня назад

    "Ну как там дарагие россеяне пик паводка? Василий не спит, амурчан бережёт от засилия с запада? Цены и тарифы на электроэнергию и прочее с 1 го июля снизил?"

  • vertex

    vertex
    3 дня назад

    "Так после наводнения 2013 выделяли же деньги на дамбу,и что ответит Авантыч?"

  • Tуман

    Tуман
    3 дня назад

    А в это время, под шумок, цена 95-го бензина на ННК как бы невзначай преодолела пятидесяти рублевый барьер.

    Область выживает!

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    3 дня назад

    По прежнему одни и те же придурки в комментах пердят и воняют. Мнят себя моськами.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 дня назад

    " Я обидел его, я сказал: "Капитан, никогда ты не будешь майором"

    ВВС :)

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    3 дня назад

    Шнапс

    Ещё один воняющий придурок из психдиспансера

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