В Благовещенске в ночь с 26 на 27 июня ожидается пик паводка

В селе Верхнеблаговещенское сейчас наиболее серьезная ситуация с подтоплением. Там со стороны Амура пострадали уже несколько десятков домов. Кроме того, несмотря на построенную дамбу вдоль Ленина, въезд в село затопило. Спасатели предлагают жителям эвакуироваться, для этого организована лодочная переправа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

На набережной Амура уже успели соорудить дамбу от улицы Театральной до Мухина. Однако у Первомайского парка угроза подтопления всё же есть. Мэр Благовещенска поручил укрепить дамбу в этом районе. Там уложат ещё два уровня мешков с песком. На нефтебазе «Альянса» сотрудники приняли меры по недопущению прохождения воды в город и на территорию предприятия. Запас высоты дамбы есть, поэтому город без топлива не останется.

На Бурхановке в районе перекрестка улиц Лазо – Красноармейской русло перекрыли. Это сделано для того, чтобы со стороны Зеи не было подпора воды. Вода, которая идёт в Бурхановку из города, перебрасывается с помощью мощных насосов.

— Мы усиливаем состав участников – тех, кто помогает в Благовещенске бороться с паводком и его последствиями. Я очень благодарен волонтёрам, всем неравнодушным жителям города. Пик паводка в Благовещенске ожидают в ночь с 26 на 27 июня. Уже все мы знаем, что уровень 2013 года мы перешли, но надеемся, что реки не поднимутся выше отметки 1984 года, – прокомментировал мэр Олег Имамеев.

Напомним, что Амур.инфо передаёт прямую трансляцию уровня воды в Амуре.