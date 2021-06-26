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26 июня 2021, 16:58 0

В Сергеевку сходил теплоход с предметами первой необходимости

Туда «Альбатрос» отвёз продукты и лекарства, а обратно эвакуировал людей

В Сергеевку сходил теплоход с предметами первой необходимости
Фото: amurobl.ru

В субботу, 26 июня, корабль «Альбатрос» отвёз в Сергеевку груз для пострадавших от паводка. На борту были продукты, бутилированная вода, медикаменты, дезсредства и предметы первой необходимости, а также около 100 матрасов, подушек, одеял и бензогенератор для восстановления сотовой связи. Погрузку организовали сотрудники МЧС и курсанты ДВОКУ.

На обратном пути «Альбатрос» забрал из подтопленной Сергеевки 18 селян, которые отправятся в ПВР села Грибского. А следом четыре судна эвакуировали ещё 29 человек из отрезанного стихией села, сообщает пресс-служба правительства области.

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#МЧС #происшествия #большая вода

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