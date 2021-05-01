Доставка с риском для жизни
Из-за того, что дорогу в Селемджинском районе Амурской области размыло, почту пришлось доставлять по самодельному мосту
В пресс-службе амурского отделения Почты России рассказали о самоотверженности своих сотрудников. 28 апреля на трассе Февральск – Экимчан в 25 километрах от села Стойба бурный поток воды размыл дорогу. Чтобы добраться из одного населённого пункта в другой водители сделали мостик из брёвен.
— Судя по видео, проехать по нему многие не решились, а вот водитель Почты России Сергей Дзямко показал высший пилотаж! Сотрудник Свободненского почтамта возвращался из Экимчана в Февральск, когда увидел размытую дорогу. Говорит, ночевать там не хотелось, вот и предложил другим водителям соорудить самодельный мост. Замерили ширину и глубину участка и выложили бревна, – рассказали в пресс-службе компании.
Просмотров всего: 6