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сегодня, 11:15 1

Криминальные «разборки»

Бывшие сотрудники Росгвардии выбивали долги у фермера с применением оружия

Криминальные «разборки»
Фото: pixabay.com

В Архаринском районе Амурской области проведено расследование криминальных разборок, в которых замешаны бывшие сотрудники Росгвардии, инспектор ДПС и местные жители.

Исходя из материалов следствия, бывший сотрудник Росгвардии несколько лет давал займы местному фермеру из села Новоспасск. Общая сумма долга к июлю 2019 года составила 30 миллионов рублей. Кредитор перепродал долг фермера своей знакомой, которая через суд пыталась получить деньги от должника. Но не удачно.

К июню 2020 года фермер деньги так и не вернул. Тогда, бывший сотрудник Росгвардии подговорил своего брата (инспектора ДПС) и ещё трёх знакомых выехать на «разборки».

— Около половины пятого утра 6 июня 2020 года, предварительно наняв несколько грузовых тягачей и автокран, подозреваемые прибыли по месту жительства фермера, находясь у него в квартире неправомерно завладели личным имуществом потерпевшего, после чего с применением насилия и против его воли усадили мужчину в автомобиль и направились к территории базы, где находилась сельскохозяйственная техника и другой транспорт потерпевшего, – сообщают следственные органы Приамурья.

По прибытию на базу собственника заставили открыть ворота. При этом ему угрожали убийством, а после один из подозреваемых сделал в мужчину несколько выстрелов пулевыми патронами из газового пистолета.

С территории фермерской базы вывезли пять тракторов и два КамАЗа, автомобиль УАЗ и другое имущество. Общая стоимость похищенного составила около 5 миллионов 300 тысяч рублей.

Отметим, что в ходе следствия похищенное имущество вернули фермеру в полном объеме. «Рэкетиры» обвиняются по разным статьям в зависимости от тяжести их преступления.

Все уголовные дела по этому происшествию переданы в суд для рассмотрения по существу.

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#происшествия #криминал

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    7 минут назад

    неплохие оклады в росгвардии были до повышения

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