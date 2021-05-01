Китай приоткроют
Грузооборот между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян Китай восстановится в мае
Движение речных судов из Поярково и Благовещенска в населенные пункты Китая возобновятся в мае. Об этом рассказали в пресс-службе минэкономразвития Амурской области.
— Решениями координационных советов смешанных пунктов пропуска Благовещенск и Поярково определено, что необходимая инфраструктура на территории России, а также государственные контрольные органы готовы к открытию международного сообщения, – указанно в официальном сообщении ведомства.
Отметим, что переправа Поярково – Сюнькэ начнёт работать сразу по окончанию майских выходных – с 11 мая. Переправа Благовещенск – Хэйхе откроется чуть позже – 18 мая. Движение между странами будет происходить на обычных речных судах.
При этом все перевозки будут производиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований безопасности.
Напомним, что о возможном открытии границ между Россией и Китаем заявлял Сергей Лавров в марте текущего года.
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