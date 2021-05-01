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сегодня, 10:18 1

Пострадавших вывозили в ближайшие кафе

В ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае погибли три человека

Пострадавших вывозили в ближайшие кафе
Фото: pixabay.com

Две женщины и 17-летняя девушка погибли в результате автокатастрофы в Нанайском районе Хабаровского края. Водитель автобуса не справился с управлением. Автобус выехал на встречную полосу, а затем съехал с трассы и перевернулся, сообщают в краевом управлении ГИБДД,

— В момент происшествия в автобусе находилось 32 пассажира и 2 водителя. На место ДТП были направлены экипаж ГИБДД, кареты «скорой помощи» и пожарный расчет местного пожарно-спасательного гарнизона. Со слов очевидцев около 15 человек на попутном транспорте прибыли в ближайшее кафе, – сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

На место ЧП вылетела на вертолете бригада медиков из Хабаровска, спасатели и психолог. Пострадавшие остаются в придорожных кафе, двое доставлены в больницу в поселке Ванино. Часть пассажиров осталась на месте происшествия и оказывают помощь пострадавшим и спасателям.

Как сообщают в краевом минздраве, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Самых тяжелых доставят в Хабаровск на вертолете.

По факту ЧП прокуратура начала проверку.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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    1 час назад

    Ппц(((

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