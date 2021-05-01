Похорошеет Свободный

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Ход реализации плана социального развития центров экономического роста области и комплексного развития Свободного обсудили на совещании под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова.

Так, в соответствии с графиком идет строительство жилого дома на 60 квартир. Планируется, что дом почти на 2,5 тысячи квадратных метров будет готов к концу января 2022 года. Сейчас на объекте устанавливают балконные плиты и перекрытия, делают гидроизоляцию и утепление стен подвала, а также строят наружные сети канализации. Стоимость объекта – 161,3 миллиона рублей.

Николай Сибиряков, министр строительства и архитектуры Приамурья, рассказал, что в соответствии с планом идет ремонт Дворца культуры железнодорожников. Реконструкцию закончат к ноябрю 2021 года.

Также, в мае текущего года на улице Шатковского возобновятся работы по ремонту канализации и водопровода. Стоит отметить, что в 2020 году подрядчик на этом участке уложил некачественный асфальт и в текущем году будет его переделывать за свой счёт. По окончанию ремонта вдоль улицы проведут благоустройство. Все работы планируется завершить к июлю 2021 года.

— Оставшиеся работы по благоустройству начнут делать и от районной котельной до 51 квартала города. Здесь в 2020 году была проведена масштабная реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Строители приступят к работе с 10 мая, продлятся они до 15 июля. Благоустройством займутся и на улице Карла Маркса от улицы Мухина до улицы Подгорная, в 2020 году здесь прошла реконструкция водопроводной сети. С 24 мая до 15 июля 2021 года здесь будет проводиться благоустройство. К концу июня завершиться благоустройство и на участке улицы Ленина от станции Локомотив до мемориала Победы, – сказал Алексей Тарасов, министр ЖКХ Приамурья.

Кроме того, в планах провести реконструкцию центральной площади Свободного. Сейчас объявлен конкурс на разработку проектной документации. Он завершится к 28 мая 2021 года.

Отметим, что в районе озера Большанка к 15 октября должны завершить расширение очистных сооружений канализации, но на этом объекте есть отставание в работе на 30 дней.

— Сроки задержки не критичны. Подрядной организации необходимо ускориться для завершения работ в срок. Знаю, что на площадку уже дополнительно привлечено 50 работников, считаю, что рисков здесь не должно возникнуть, – сказал Василий Орлов.