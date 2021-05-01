Таможня особого назначения

Фото: economy.amurobl.ru

Амурский газохимический комплекс (ГХК) – это крупный проект, на создание которого требуется поставка уникального технологического оборудования. Для того чтобы наиболее эффективно вести строительство этого объекта, на территории завода создадут зону таможенного контроля. Об этом рассказали в пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Напомним, что поставки первого оборудования в период летней навигации 2021 года уже начались. Но, поставка оборудования осложняется тем, что ближайшая таможенная зона находится в 200 километрах от Амурского ГХК.

— С созданием временной зоны таможенного контроля на территории Амурского ГХК оборудование, необходимое для возведения комплекса, будет проходить таможенное оформление и декларирование непосредственно на территории будущего предприятия. Это позволит сократить сроки проведения необходимых таможенных операций, что важно для соблюдения графика строительно-монтажных работ, – пояснили в пресс-службе минэкономразвития Приамурья.

Планируется, что «растаможка» оборудования будет происходить на территории, где расположены временные сооружения. Кстати, её площадь составляет около 63 гектара. Сейчас проводится подготовка участка под новые цели (устанавливается ограждение и укладываются железобетонные плиты).

Планируется, что к середине лета объём поставляемого груза начнёт расти. Так, в 2021 году планируется доставить более 58 тысяч тонн оборудования и строительных материалов.

— Оборудование для технологических установок Амурского ГХК изготавливается в мировых центрах нефтегазохимического машиностроения. Это обусловлено уникальностью необходимых комплектующих, а также экономической эффективностью их использования, – рассказали в пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей.

Отметим, что, то оборудование и стройматериалы, которые не требуют специального лицензирования, будут закупаться у российских производителей.