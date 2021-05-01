Автобус с детьми попал в ДТП: погибли пятеро

В аварию попал микроавтобус, перевозивший детскую команду по баскетболу. В автобусе были девочки из волгоградской школы олимпийского резерва.

— По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находились 17 человек, в числе которых 14 несовершеннолетних, – рассказали в управлении МВД по Ставропольскому краю.

Точных данных по числу пострадавших пока нет, виновник аварии устанавливается, уточняют в полиции.

Известно, что дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Водитель микроавтобуса был трезв, имел большой опыт. В ДТП погибла его племянница, также ехавшая на соревнования.

— За 20 минут до катастрофы мы с ними говорили по телефон. Весело ехали, дети мультики, кино смотрели, все было нормально. А через 20 минут перезванивает водитель, у него истерика, попали в ДТП, – рассказала РИА Новости директор волгоградской школы олимпийского резерва №2 Татьяна Астафьева.

Дети поехали на соревнования после долгого перерыва, вызванного ограничениями из-за коронавируса. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.