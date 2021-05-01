Выбор читателей за 30 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 30 апреля.

В Израиле на религиозном празднике Лаг ба-Омер возникла смертельная давка. Число жертв возросло до 44 человек. Всего на празднике присутствовало не менее ста тысяч паломников. Трагедия произошла на горе Мерон в Галилее в ночь на пятницу, 30 апреля, сообщает газета «Гаарец».

В Благовещенском городском суде завершились разбирательства по инциденту, произошедшему 25 марта 2020 года. Напомним, тогда в бассейне благовещенского аквапарка руку ребенка засосало в водозаборник.

В Благовещенском городском суде оглашён приговор в отношении группы лиц, осуждённой по статье «растрата чужого имущества». Основным фигурантом дела является бывший генеральный директор строительной компании Попов А.Г. Этим же приговором назначено наказание учредителям ООО «СК «Городок»: Сакании А.В., Лабушеву В.П. и Оспанову Г.Б.

Семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, в середине августа смогут получить единовременную выплату. По данным министерства образования и науки области, за школьные парты в новом учебном году сядут более 100 тысяч школьников.