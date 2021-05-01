Отдай свой голос

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В Благовещенске волонтёры помогают проголосовать за территорию для благоустройства
В столице Приамурья продолжается голосование по выбору территории для благоустройства. Оно продлится до 30 мая. Выбранный участок приведут в порядок в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Нужно проголосовать за одну из шести территорий:
- Сквер «Бабочка» (50-летия Октября – Амурская)
- Сквер Приёмыхова (на пересечении 50-летия Октября – Горького)
- Сквер в районе переулка Крестьянского и улицы Мухина
- Зелёные зоны по Калинина – Ломоносова и на Ленина, 61
- Территория в селе Плодопитомник в районе озера.
Эскизные проекты благоустройства представлены на портале, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Волонтеры информируют горожан о проектах и помогают пройти все этапы голосования. Точки информирования работают в ТЦ «Мега» и «Острова» по несколько часов в день.
— Некоторые уже знают, что идёт голосование, некоторые – пока нет. У волонтеров есть вся наглядная информация о проектах, люди знакомятся с ними и голосуют. Мы всем рассказываем, как важно сделать выбор, чтобы преобразилась ещё одна общественная территория, – пояснила начальник отдела по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями центра «Выбор» Ксения Тропанец.
Напомним, что волонтёры центра «Выбор» раздают на улицах столицы Приамурья георгиевские ленточки к празднованию Дня Победы. Получить ленточку можно в парке Дружбы, около ротонды и ОКЦ.
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