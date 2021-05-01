Гороскоп на 1 мая: Водолеев ждет путешествие, а Львов - осуществление планов

Восход Солнца: 05:04

Заход Солнца: 19:48

Солнце в Тельце.

Овен. Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не готовы для работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда не денется.

Телец. Благоприятное время для новых дел, возможностей и контактов, поскорее забудьте все неприятности из прошлого. Очень благотворно на вас повлияет разбор вещей, которые давно уже вам не нужны.

Близнецы. Вам стоит быть настойчивее. Особенно в вопросах, касающихся карьеры и выполнения рабочих задач. Руководство обязательно пойдет вам навстречу, однако приготовьте аргументы.

Рак. Звезды не советуют Раку задавать лишних вопросов начальнику, который поручит важное задание. Если нужно, значит, сделайте. Вероятны знаменательные события в личной жизни. Многим Ракам захочется забыть о делах, сделать что-то из ряда вон выходящее.

Лев. Вы ощущаете в себе готовность завершить многие серьезные дела, не откладывайте важные встречи и переговоры. Астрологи советуют вам сегодня начать реализацию своих самых амбициозных планов, не время отступать.

Дева. В первой половине дня вы можете испытывать трудности в общении с окружающими. Испортить вам настроения могут ревность и зависть, деструктивные чувства, которые следует усмирить.

Весы. Не стоит в этот день заниматься самыми ответственными делами из-за проблем с концентрацией внимания. Для вас сегодня польза от позитивного мышления окажется абсолютной, унывать нельзя.

Скорпион. Астрологи советуют быть добрее, откровенно рассказать о своих чувствах людям, которых вы любите. Дисциплина важна не только в работе, но и в соблюдении режима, обязательно отдохните этим вечером.

Стрелец. Беспокойство, родившееся на ровном месте, может помешать вам насладиться этим днем. Гоните его прочь. Стрелец будет всеми силами стремиться к красивой и роскошной жизни. Что ж, вам все это не запретишь. С начальством велите себя достойно, а все наболевшие вопросы обсуждайте на месте.

Козерог. Если продолжите жить в таком активном ритме, не отдыхая и не восстанавливая силы должны образом, могут возникнуть проблемы. Астрологи советуют обсудить свои планы с единомышленниками или людьми, чьему мнению вы доверяете, и только потом приступать к реализации.

Водолей. Осваивая новое для себя ремесло, не беритесь сразу же за самые сложные задачи. Вас ждет удача в дальних командировках, особенно за границей, в пути, а также в переговорах со спонсорами и иностранными партнерами. Смело отправляйтесь в путешествие, командировку или на учебу за границу.

Рыбы. Некоторые люди в вашем окружении не заслуживают хорошего отношения, ведь сами пользуются вами. Обязанности, которые вы взяли на себя сегодня, не принесут успеха или удовлетворения, считают звезды.

Астролог: Вальдемар Небоходцев