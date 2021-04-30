«Городок» за колючей проволокой

В Благовещенском городском суде оглашён приговор в отношении группы лиц, осуждённой по статье «растрата чужого имущества». Основным фигурантом дела является бывший генеральный директор строительной компании Попов А.Г. Этим же приговором назначено наказание учредителям ООО «СК «Городок»: Сакании А.В., Лабушеву В.П. и Оспанову Г.Б.

Амур.инфо неоднократно писал о перипетиях дела СК «Городок»: о том, как обманутые дольщики пытались обратить внимание на свою проблему, о возбуждении уголовных дел, привлечении новых фигурантов, а также о завершении расследования.

Доказано, что в период с августа 2013 по декабрь 2015 года, фигуранты дела во главе с Поповым А.Г. растратили средства участников долевого строительства, полученные для возведения многоквартирного жилого дома в Чигирях. Общая сумма растраты составила 54,7 миллиона рублей.

Подсудимые вину не признали, однако суд согласился с доводами и доказательствами, представленными государственным обвинением.

В результате Попову А.Н. назначено наказание в виде 5 лет в колонии общего режима, со штрафом 200 тысяч рублей. Сакании А.В. назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, со штрафом 300 тысяч рублей. Оспанову Г.Б. назначено наказание в виде трёх лет колонии со штрафом 100 тысяч рублей. Лабушев В.П. получил условное наказание в виде 3 лет, с испытательным сроком на 3 года и штрафом 100 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.