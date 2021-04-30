Мимо не проехали

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, дорожники, исследуя участок трассы Благовещенск-Свободный, увидели, что вандалы повредили памятник Константину Михайловичу Оплеснину. Константин Михайлович руководил Амурупрадором, а также стоял у истоков строительства дороги через Натальинский перевал.

— Была разобрана тротуарная плитка, вырезаны элементы ограждения, на площадке был беспорядок и много мусора. Мы решили навести порядок и восстановить памятник, – рассказал мастер дорожного хозяйства по содержанию автомобильных дорог ООО «Магистраль» Игорь Васильев.

Памятник не является частью дороги, и, следовательно, в обязанности подрядчика не входят работы по благоустройству и восстановлению подобных монументов. Но руководство ООО «Магистраль» приняло решение привести памятник и прилегающую территорию в порядок собственными силами и за свой счёт.

Специалисты подрядной организации демонтировали разрушенные элементы и стойки ограждения, заменив их на новые, заменили основание под плиткой, засыпали щебнем подъезд к территории, покрасили ограждение и сделали скат.

В целом же дорожные специалисты часто сталкиваются с подобными проблемами в своей работе, в особенности с мусором:

— Это отдельная тема, горы мусора ежедневно убираются на основных остановочных пунктах, а также вдоль дорог. Усилия дорожников «разбиваются» о тех, кто не может остановиться и выкинуть бутылку в урну или довезти до мусорного бака в населенном пункте, или выбрасывают мусор и непотушенные сигареты в окно. В результате мы имеем палы вдоль дорог, грязные остановочные павильоны, тоже самое касается съездов к местам отдыха. Просим участников дорожного движения соблюдать чистоту не только у себя в квартире, но и в путешествии по дорогам нашей области, – обратился к амурчанам начальник отдела организации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог ГКУ «Амурупрадор» Григорий Малахов.

Истории, связанные с вандализмом, не являются редкостью – мы совсем недавно рассказывали о юных вандалах из Серышева.