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сегодня, 17:40 0

Семь километров дорог

Первый этап обустройства подъездов к новому мосту в Благовещенске закончен

Семь километров дорог
Фото: amurobl.ru

Завершён первый этап строительства подъездной дороги к мосту через реку Зея. Отсыпали более 660 тысяч кубометров земельного полотна на протяжении семи километров подъездных путей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приамурья.

— На сегодняшний день произведены работы по выборке непригодного грунта в объёме более 350 тысяч кубометров и отсыпке земполотна в объеме более 660 тысяч кубометров. Мы дошли до точки примыкания к федеральной трассе и в данный момент ведем подготовку к строительству развязок, – рассказал Олег Волков, представитель подрядной организации.

Во время первого этапа строительства путей сняли слой почвы, и заменили непригодный грунт песком. Кроме того, в тех местах, где проходили водные пути, сделали насыпи щебня высотой до двух метров.

Сейчас на постройке дороги задействовано 200 человек и 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно.

— Для сокращения сроков строительства объекта «УСК МОСТ» увеличил численность людей и техники на площадке в два раза. А также подрядчик создал отдельное дорожное подразделение, которое имеет все ресурсы для строительства дорожной части объекта, тем самым создана дополнительная дорожная организация для строительства в дальнейшем областных дорог, – отметил Дмитрий Лучников, исполняющий обязанности министра транспорта области.

Напомним, что начали возводить подъездные пути к мосту в конце февраля 2021 года.

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#дороги #транспорт

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