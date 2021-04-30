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30апреля
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сегодня, 17:45 0

Воздушный патруль

В Амурской области с помощью дронов ищут поджигателей сухой травы

Воздушный патруль

Ежедневно в окрестностях Благовещенска и на территории района находят нарушителей противопожарного режима. Особое внимание уделяют дачным участкам и рядом расположенным лесам.

В районе переулка Заводского женщина решила сжечь сухую траву, оставшуюся после уборки участка. Она сложила траву в железную бочку и подожгла. Обнаружив дым с помощью дрона, сотрудники пожарного надзора прибыли на место и объяснили женщине, что даже такой способ сейчас запрещён.

Через полчаса в районе села Верхнеблаговещенское обнаружили другого поджигателя. Когда он услышал, что к нему едет автомобиль, пытался залить очаг водой, но фотографии с дрона уже были сделаны.

Во всех случаях на нарушителей составлялись административные протоколы, которых с начала пожароопасного периода уже составили около сорока.

В условиях особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются более чем в два раза. Максимальный штраф для граждан достигнет четырёх тысяч рублей, должностные лица могут заплатить до 30 тысяч рублей, а организации – до 400 тысяч, сообщает пресс-служба управления МЧС по Амурской области.

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#МЧС #происшествия #пожары

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