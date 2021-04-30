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30апреля
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сегодня, 18:00 4

А квартиры всё дорожают…

Амурстат посчитал среднюю стоимость квадратного метра в Амурской области.

А квартиры всё дорожают…
Фото: pixabay.com

За первые три месяца 2021 года квартиры на первичном рынке жилья стали дороже на 5,1%, а на вторичном на 4,1% в сравнении с четвертым кварталом 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе территориального органа статистики.

Так, по информации Амурстата, средняя цена квадратного метра жилья в Приамурье в период с января по март 2021 года на первичном рынке составляет 86 553 рубля, при этом квартиры улучшенного качества уже дороже – 96 893 рубля.

На вторичном рынке жилья стоимость недвижимости ещё выше. Так, квадратный метр в типовой квартире обойдётся в 93 489 рублей, а в квартире улучшенного качества в 102 091 рубль.

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#аналитика #недвижимость

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    чем не повод продатьздесь за 90 и уехать с выгодой на Запад России. Еще и на дачку останется

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    2 часа назад

    А в чем повод? Если в цене, то на западе цены тоже на месте не стоят

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Сравнивать надо с первым кварталом 2020 года будет выглядеть эффектнее, а то скромно как то. Квартиры улучшенного качества- новый тип жилого помещения)

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 час назад

    Ток на западе от 300 начинается то, что у нас от 100)) откройте циан для начала..

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