А квартиры всё дорожают…

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За первые три месяца 2021 года квартиры на первичном рынке жилья стали дороже на 5,1%, а на вторичном на 4,1% в сравнении с четвертым кварталом 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе территориального органа статистики.

Так, по информации Амурстата, средняя цена квадратного метра жилья в Приамурье в период с января по март 2021 года на первичном рынке составляет 86 553 рубля, при этом квартиры улучшенного качества уже дороже – 96 893 рубля.

На вторичном рынке жилья стоимость недвижимости ещё выше. Так, квадратный метр в типовой квартире обойдётся в 93 489 рублей, а в квартире улучшенного качества в 102 091 рубль.